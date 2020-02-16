العثور على جثة مذيعة شهيرة منتحرة في منزلها

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عثرت قوات الأمن على جثة المذيعة كارولين فلاك في منزلها بعد انتحارها، وبحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ40 عاماً، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها عقب ليلة عيد الحب. وكانت كارولين قد واجهت تهمة إهانة حبيبها والاعتداء عليه قبل أيام، وكان القضاء الإنجليزي قد أصدر أمراً يمنع فلاك من التواصل مع صديقها قبل المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها في 4 مارس.
ونشرت عائلة كارولين فلاك بياناً قالت فيه: «نستطيع أن نؤكد أن كارولين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير.. نودّ أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا».
يذكر أن آخر صورة نشرتها المذيعة الراحلة قبل وفاتها هي صورة سيلفي لها مع الكلب، ومنعت التعليق على الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنتسقرام».
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