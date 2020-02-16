حلمي بكر: «عبد الحليم حافظ لو رجع وغنى دلوقتي وتحدى شاكوش هيفشل!»

في تصريح صادم، عبّر الموسيقار حلمي بكر عن غضبه لما يحدث على الساحة الفنية من سيطرة أغاني المهرجانات، وآخر أغنية «بنت الجيران» التي حققت نسب مشاهدة كبيرة في العالم.

وقال حلمي بكر إن الزمن تغير والذوق العام اختلف وتدنى بشكل كبير، لذلك فإن أغاني المهرجانات والأغاني «الهابطة» هي التي تتصدر المشهد.

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وأضاف بكر قائلاً: «لو عبد الحليم حافظ رجع من تاني وغنى دلوقتي قصاد شاكوش هيفشل، وهذا ليس عيباً في العندليب، ولكن هو عيب في الذوق والوقت الحالي».

وأوضح بكر أن من ينجح حالياً هو الكلام المثير للجدل والفتيات المثيرات، لذلك فكارمين سليمان ومي فاروق لم يأخذا حقهما، وتصدر المشهد فتيات ليس لهن علاقة بالغناء.

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