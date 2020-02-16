هاني شاكر يتحدى حسن شاكوش ويقرر شطبه من نقابة الموسيقيين

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية، بسبب بعض العبارات التي رددها نجوم المهرجانات في حفل عيد الحب، باستاد القاهرة، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة للفن المصري.

ورداً على ذلك، أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في بيان له، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكنْ أيضاً هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح؛ وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.

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وتابع أنه لا يقبل ما حدث مؤخراً من تجاوز بالألفاظ في حفل استاد القاهرة، ومن بين هؤلاء المطرب حسن شاكوش، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي، وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، مؤكداً أنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة، في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.

وأوضحت النقابة أن البيان الصادر عنها يأتي في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة؛ بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار، وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

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