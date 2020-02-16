ايمن بهجت قمر يقرر اعتزال تأليف الأغاني ومحاولات النجوم للعدول عن قراره

في خطوة مفاجئة، أعلن أيمن بهجت قمر اعتزاله التأليف الغنائي، لتكون أغنية «مهرجان» في ألبوم «سهران» هي الأخيرة له في هذا المجال، كاتباً عبر حسابه على «تويتر»: «بقالي فترة بفكر جدياً في اللي هقوله.. أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنيه أنا هكتبها وهعتزل تأليف الأغاني.. هنتج بس وهكتب أفلام مسرح بس».

تابع: «أنا بقالي ٢٨ سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر، عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي.. وخلاص قررت أرتاح من السَبق ده».

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وحاول عدد من المطربين والملحنين إقناع أيمن بهجت قمر بالرجوع في قراره، ومن الفنان عمرو دياب وعمرو مصطفى والملحن وليد سعد وآخرين، لكن يبدو أن قمر لا يزال مُصراً على قراره.

كان الفنان عمرو دياب، قد طرح أمس الأول أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم «مهرجان»، ضمن أغنيات ألبومه الجديد «سهران».

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الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدي، ديجيتال ماستر طارق مدكور، وإنتاج «ناي فور ميديا».

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