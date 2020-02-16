قمة الوفاء.. رجاء الجداوي تنشر صور زوجها الراحل لأول مرة احتفالاً بعيد الحب

احتفلت الفنانة رجاء الجداوي بعيد الحب على طريقتها الخاصة، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام».

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ونشرت رجاء عدداً من الصور التي جمعتها بزوجها الراحل، الكابتن حسن مختار حارس مرمى الإسماعيلي السابق، الذي وافته المنية عام 2016، وعلّقت كاتبة جزءاً من أغنية «أمل حياتي» لأم كلثوم: «يا حبيب امبارح وحبيب دلوقتي يا حبيبي لبكرة ولآخر وقتي.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبرني على فراقك».

يذكر أن آخر أعمال رجاء الجداوي كان مسلسل «شبر مية» من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد ‏مكرم، ‏محمد ‏جمعة، نهى عابدين، ندى موسى، حنان سليمان، أمجد الحجار، وإسماعيل شرف، وتأليف ‏شريف ‏بدر الدين، ‏وإخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.

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