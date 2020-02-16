عمرو دياب يتحدث لأول مرة عن دينا الشربيني: "هي أفضل هدية وتدعمني دائماً"

حرص الهضبة عمرو دياب على الاحتفال بعيد الحب مع النجمة دينا الشربيني عبر حسابه على «إنستجرام»، ونشر «الهضبة» صورة تجمعه بالفنانة «دينا» في أحد المطاعم، معلقاً عليها: «happy valentine day زي ما انتي».

وبعد يومين من انتهاء عيد الحب، خرج عمرو دياب لجمهوره مجدداً، من خلال أحد البرامج، وقال إن أفضل هدية حصل عليها من الفنانة دينا الشربيني في عيد الحب.

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وتابع أنه يستطيع تقديم إنتاج جيد، وهذا أهم شيء في حياته، موضحاً أن مساعدة شريك الحياة ودعمه هو أهم شيء لاستمرار النجاح، قائلاً: «مش تديني وردة حمرا واديها وردة بيضاء».

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يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك يوم 28 فبراير، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً ضخماً، حيث تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء.

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