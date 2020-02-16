حسين الجسمي ترند في الكويت بعد غنائه للـBeatles!

أحيا الفنان حسين الجسمي حفل عيد الحب بمهرجان «فبراير الكويت 2020»، مقدماً مجموعة من الأعمال التي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور المكتمل عددهم في مسرح مركز الأمير جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت، وقدم الجسمي خلال الحفل الأغنية الغربية Yesterday من أغنيات الفريق العالمي الشهيرThe Beatles مشكلاً مفاجأة أمام الجمهور الذي تعالت صيحاته فرحاً وتفاعلاً رومانسياً أثناء غنائه للأغنية العالمية.

الجسمي ترند في الكويت بعد الحفل مباشرة

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وتصدر اسم حسين الجسمي «تريند» المركز الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت ليلة عيد العشاق، وقدم مفاجأته الأخرى بتقديمه أغنية في رثاء السلطان قابوس بن سعيد عزفاً على آلة البيانو، وهي من كلمات صالح البريكي، حيث قال قبل غنائها: «نشاطر أهلنا وأحبابنا دائماً الأفراح والأحزان، اسمحوا لنا أن نقدم هذا العمل لشعب غالٍ كثيراً علينا.. نحبه كثيراً ونحترمه، ويبادلنا نفس المشاعر، ولشخصية عظيمة فقدناها جميعاً».

وأكد الجسمي لأهل الصحافة والإعلام الموجودين وللجمهور أن المحبة هي التي تقوده دائماً إلى جمهور الكويت، وقال في بيان صحفي صدر عبر مكتبه الإعلامي: «المحبة والاحترام دائماً تقودني إلى الكويت قادماً من الإمارات، محبتكم محفورة في القلب بمكانة راقية تليق بكم، شكراً للجميع وشكراً لمحبتكم الراقية»، ثم أضاف عبر حساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي موجهاً حديثه إلى الجمهور والتنظيم، قائلاً: «حضوركم استثنائي وساحر، يسري بنبض القلب محبة واحتراماً.. شكراً لأنكم كنتم الأروع في ليلة حب تشاطرنا بها كل المشاعر.. التنظيم والإخراج ساهم برسم الصورة أجمل».

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