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شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أصالة تكشف للمرة الأولى هوية حبيبها الجديد وتحتفل معه بالفالنتاين والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
شام الذهبيابنة الفنانة أصالة نصري
قررت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري أن تكشف لكل متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن حبيبها الجديد وهي تحتفل معه بعيد الحب، كما كشفت هويته بصورة نشرتها لتعلن عن ارتباطها العاطفي مجدداً، خلال حضورهما إحدى الحفلات الغنائية.
واختارت شام الذهبي عيد الحب الذي صادف أمس الجمعة لتعلن ارتباطها مع حبيبها الجديد إذ نشرت عدة صور عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، لعدد من الزهور التي تلقتها في "الفالنتين".
ونشرت أيضا صورة جمعتها بحبيبها طبيب الجلدية، وكتبت: "بحبك خليك للأبد عيد حبي"، وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد".
وظهرت ابنة أصالة في أحد الفيديوهات التي صورتها للمفاجأة التي أعدها لها حبيبها وهي متحمسة جدا وممسكة بأحد الأوراق التي كتب لها فيها رسالة: "في أكتوبر وجدت نصفي الحلو"، كاشفة بذلك ارتباطهما منذ عدة أشهر.
يذكر أن شام قد انفصلت عن زوجها الأول منذ ما يقارب العامين، وأعلنت عن الأمر في مقطع فيديو عفوي نشرته عبر "إنستغرام"، قالت فيه إنها أمضت حوالى 10 سنوات مع شخص واحد، مشددة على عبارة "كنت مع نفس الشخص 10 سنين".
وانفصلت ابنة أصالة عن الشاب أحمد جوهر، وهو وريث إحدى أكبر دور المجوهرات في مصر "جوهر للمجوهرات"، نشأت بينهما قصة حب منذ سنوات طويلة، وتزوجا في القاهرة.
وقيل وقتها إن الطلاق وقع في 2017 ولكن بهدوء وبالتراضي وبعيداً عن أعين وسائل الإعلام، وليس في الوقت الذي أعلنت عنه شام، حيث كان معروفاً عن طليقها قربه وحبه لأصالة وعائلتها، وكان متعلقا جدا بتوأمها علي وآدم، وصديقا لنجلها الأكبر خالد الذهبي.
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