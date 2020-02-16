أحمد فهمي يهاجم محمد رمضان بسبب أزمة الطيار

الأحد 16 فبراير 2020

أحمد فهمى

هاجم الفنان أحمد فهمى المصري تصرف الفنان محمد رمضان الذى قام بالسخرية من الهجوم عليه بعد إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر الذى تم إيقافه بسبب فيديو نشره رمضان من داخل كابينة قيادة الطائرة.



وقد كتب رمضان علي فيديو خاص به على موقع تبادل الصور انستغرام "الدكتور اللي صورنى وقفوه عن العمل مدى الحياة".

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ليرد فهمي على أحد المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تنتقد رمضان، وعلق عليها "بطريقة ساخرة حادة "، وذلك في انتقاد واضح منه علي تصرف محمد رمضان.

يذكر أن أحمد فهمي يقوم حالياً بتصوير مسلسل "تيمون بومبا" مع أكرم حسني ، وتجمع المشاهد الأولى بين أكرم وفهمى وويزو، حيث شهد الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل للوقوف على التفاصيل النهاية على الشخصيات بالسيناريو ووضع جدول واختيار أماكن.

وكان الفنان أحمد فهمى، قد شارك جمهوره صورة تجمعه مع الفنان أكرم حسنى، خلال تحضريهم لمسلسل تيمون وبومبا، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، من انتاج سينرجى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.