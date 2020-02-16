محمد حماقي: حفلات السعودية كانت حلماً وتحقق وهذه رسالتي إلى نانسي عجرم!

الأحد 16 فبراير 2020

محمد حماقي

كان العام 2019، عاماً مميزاً بحق للنجم المصري محمد حماقي على الصعيد الفني، بدايةً من نجاح ألبومه «كل يوم من ده» الذي طرحه مطلع العام الماضي.



وظلت أغنياته تتصدر قوائم الأغنيات الأكثر استماعاً خلال العام، مروراً بحفلات ناجحة داخل وخارج مصر، وعدد من التكريمات والجوائز المميزة، فضلاً عن أنشطة فنية عدة توّجها بمشاركته ضمن عضوية لجنة تحكيم برنامجَيْ المواهب The Voice وThe Voice Kids.

فماذا ينتظر حماقي في 2020؟ ، وكيف يرى حفلاته في السعودية؟ ، وما هي تفاصيل كليب «راسمك في خيالي» الذي طرحه أخيراً وحقق نجاحاً لافتاً؟ ، وما هي رسالته إلى نانسي عجرم بعد أزمتها الأخيرة؟

شاركتَ أخيراً في عضوية لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج المواهب The Voice، وكنتَ قد صرحتَ في بداية الموسم أنه سيكون موسماً استثنائياً، فكيف تقيّم تلك التجربة بعد انتهائها؟

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تجربة مميزة، فعلى الرغم من أن هذه هي المشاركة الثانية لي على التوالي في The Voice، إلاّ أنّ التجربة هذا العام كانت استثنائية بحق كما سبق وصرحت، ويكفي أننا كسرنا قواعد البرنامج لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأصوات، نظراً إلى وجود عدد كبير من الأصوات المميزة هذا العام، ويكفي حجم التفاعل من المتابعين على وسائل التواصل، ليؤكد مدى قوة المنافسة بين المواهب التي شاركت في البرنامج.

إذاً، لماذا لم يفز فريقك باللقب؟ مسألة الفوز باللقب نسبية، ومن دون أدنى مجاملة، فإن المواهب التي وصلت إلى مرحلة النهائيات هي كلها فائزة، والهدف من البرنامج ليس اللقب في حد ذاته، بل أن يصل صوتك إلى العالم، وهذا ما حدث مع المواهب المميزة التي شاركت في هذا الموسم.

هل كان يتمنى محمد حماقي في بداياته لو أنّ برامج مثل تلك كانت موجودة كي يحقق النجومية بشكل أسرع؟

لا أنظر إلى الأمور بهذة الطريقة، فأنا سعيد للغاية ببداياتي، والرحلة الشاقة التي خضتُها من أجل الوصول إلى النجومية، فعلى قدر المعاناة كان للنجاح طعم رائع. لذا،

أنا ممتن لكل الخبرات التي أثقلتني وجعلتني حين أصل إلى النجومية، أصل ثابتاً وراسخاً، لا أن أصبح موضة وتنتهي بعد أيام كما هي الحال مع بعض المواهب التي تجد الضوء مسلّطاً عليهم فجأة، فيعميهم بريق الأضواء عن حقيقة واجبهم ودورهم كفنانين.