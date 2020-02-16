النيابة تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت نيابة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، الأحد، قرارا بحفظ التحقيقات في وفاة الممثل المصري هيثم أحمد زكي داخل شقته.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن القرار جاء بعد أن تسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية وتقارير الأدلة الجنائية وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، حيث انتهت جميع التقارير إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.



وتوفي هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستغرقت التحقيقات 3 شهور كاملة استمعت النيابة خلالها لأقوال عدد من شهود العيان مثل أصدقائه المقربين وخطيبته للوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة.

يذكر أن هيثم أحمد زكي توفي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الممثل المصري الكبير أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد.