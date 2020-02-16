منتدى المرأة العالمي يستضيف "مبادرة تمويل رائدات الأعمال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف مؤسسة دبي للمرأة فعاليات القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش انعقاد الدورة الثانية من منتدى المرأة العالمي يومي 16 و17 فبراير/شباط الجاري في دبي تحت شعار "قوة التأثير".

وتُعنى مبادرة تمويل رائدات الأعمال، الشريك الاستراتيجي العالمي لمنتدى المرأة العالمي، بالنهوض بريادة الأعمال النسائية في الدول النامية.

وتعمل المبادرة، في أكثر من 50 دولة حول العالم، على دعم أكثر من 115 ألف امرأة، وجمع 2.6 مليار دولار من الموارد.

وتشهد القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنظم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، مشاركة عدد من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدول المانحة، وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، وأبرز الداعمات والمناصرات، ورائدات أعمال في المنطقة.