“العودة” يتصدّر نسبة المشاهدة بعد اسبوعين على بدء عرضه

بعد مرور أسبوعين على بدء عرض مسلسل “العودة” بطولة النجمة دانييلا رحمة والنجم نيكولا معوض على شاشة Mbc4، يحتل العمل المرتبة الأولى متصدراً نسبة المشاهدة، وذلك يترافق مع التفاعل الكبير الذي يشهده العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرضه.

نذكر أنّ العمل إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان بالشراكة مع Mbc Studios، ويضم العمل الى جانب دانييلا ونيكولا مجموعة من النجوم منهم وسام فارس، إيهاب شعبان، رودريغ سليمان، ريم خوري، أسعد رشدان، إيلي متري، نغم أبو شديد، رانيا عيسى، أندريه ناكوزي، هيام أبو شديد، مجدي مشموشي، وسام صباغ، جمال حمدان، ليزا دبس، كريستيان الزغبي، شربل زيادة، ساشا دحدوح، يمنى ابو حنا، تمار أفاكيان وسواهم، إخراج ايلي السمعان، تأليف رائد ابو عجرم ومعالجة درامية لطارق سويد.