أحمد حاتم مع هنا الزاهد في الغسالة

بدأ تصوير فيلم الغسالة للفنان أحمد حاتم، وحرص المؤلف عادل صليب على الترويج للعمل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة الإسكريبت.

الفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، وإنتاج نيو سينشري "سينرجي فيلم" أفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.

وسبق أن انتشر خلال الفترة الماضية أن هناك خلافات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد لكن أنهى "حاتم" ما أثير من بعض رواد السوشيال ميديا من غيرة الفنان أحمد فهمي منه بسبب علاقة الصداقة القوية بين الفنانة هنا الزاهد وأحمد حاتم عبر السوشيال ميديا.

وقال أحمد حاتم خلال لقاء ببرنامج ذا انسيدر بالعربي" المعروض على تليفزيون دبي "محدش يعرف يعاند فهمي"، مبينا أن كل ما كتب عن غيرة أحمد فهمي كلام غير صحيح، مؤكدًا أنهما أصدقاء.

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وتابع أحمد حاتم أنه تجمعه علاقة صداقة قوية بأحمد فهمي منذ عرض فيلم "ورقة شفرة" ويذهبان دوما السينمات سويا.

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