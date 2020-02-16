عمرو دياب عن دينا الشربيني أفضل هدية وتدعمني

حرص الهضبة عمرو دياب على الاحتفال بعيد الحب مع النجمة دينا الشربينى عبر حسابه على "انستجرام"، ونشر "الهضبة" صورة تجمعه بالفنانة ب"دينا" فى أحد المطاعم، معلقًا عليها: " happy valentine day زى ما انتى"

وبعد يومين من إنتهاء عيد الحب خرج عمرو دياب لجمهوره مجددا من خلال أحد البرامج وقال إن أفضل هدية حصل عليها من الفنانة دينا الشربيني في عيد الحب".

وتابع أنه يستطيع تقديم إنتاجا جيدا وهذا أهم شيء في حياته، موضحا أن مساعدة شريك الحياة ودعمه هي أهم شيء لاستمرار النجاح، قائلا «مش تديني وردة حمرا واديها وردة بيضاء».

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك يوم 28 فبراير، ، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما حيث تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء.

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دينا الشربيني مطلوبة على جوجل