تيك توك يضع أحمد حلمي في موقف محرج

القاهرة - لايف استايل
نشر الفنان أحمد حلمى فيديو جديدا يسخر فيه من موقع الفيديوهات الشهير "Tiktok"، حيث ظهر فيه وهو يسقط على الأرض بشكل طريف معلنا عن حسابه الرسمى على موقع تيك توك.
ويعمل أحمد حلمى حاليا فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعًا سينمائيًا مختلفا عما قدمه فى السابق.
يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.
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