شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لمخرج فيلم Parasite الفائز بالأوسكار فى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبال حافل كان في انتظار المخرج بونج جون هو في كوريا الجنوبية ، و ذلك بعد فوزه 4 جوائز للأوسكار عن فيلمه " Parasite " ، حيث تفاجئ اليوم الاحد بحشد في استقباله بالهتافات والتصفيق و ذلك كنوع من الاحتفال لفوزه التاريخي بأربع جوائز أوسكار ، حيث كان حوالي 300 من الصحفيين والمعجبين في انتظار مخرج الأوسكار الشهير للترحيب به لدى وصوله إلى مطار إنتشون الدولي.

وقال بونج "أشكركم على التصفيق ، أود أن أعيد عاصفة من التصفيق إليكم جميعا على تعاملكم الجيد جدا مع فيروس كورونا" ، وأضاف " سأنضم لجهود التغلب على كورونا بالمواظبة على غسل يدي .. تسعدني العودة للوطن".

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من حفل الاوسكار

وأصبح فيلم " Parasite " يوم التاسع من فبراير الماضي أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أفضل فيلم في تاريخ جوائز الأوسكار الممتد على مدار 92 عاما ، وقد حصل الفيلم على أربع جوائز شملت أفضل مخرج وأفضل سيناريو لبونج جون هو وأفضل فيلم روائي دولي.

ويتناول الفيلم قصة عائلتين من كوريا الجنوبية، عائلة باك الثرية وعائلة كيم الفقيرة، وهي قصة تعكس اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في رابع أكبر اقتصاد في آسيا ومست وترا حساسا لدى الجمهور في العالم.