شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى: "مسرحية حزلقوم تحقق أعلى إيرادات فى موسم الرياض كله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد مكى بتحقيق مسرحيته " حزلقوم" أعلى إيرادات في موسم الرياض، وكتب مكى عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" الحمد والشکر لله ( مسرحیه حزلقوم ) أعلی إیرادات فی موسم الریاض کله الجمهور کان روحه حلوه ومتفاعل من قلبه انا متحمس جدا للعرض القادم فی مصر باذن الله".



أحمد مكى

وعاد نجم الكوميديا أحمد مكى الثلاثاء الماضى إلى القاهرة وذلك بعد انتهاء عروض مسرحيته الأولى "حزلقوم"، إنتاج كايرو شو ضمن فعاليات شتاء الرياض، وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فى بيان لها أن أحدث عروض كايرو شو مسرحية "حزلقوم"، حققت أ فى آخر ليلة للعرض أعلي معدل ايرادات .

وأكد مصدر مسئول بكايرو شو المنتجة للمسرحية، أن ذلك يعد إنجازا يضاف لسجل المسرح المصرى، كما يعكس علاقة الود والمحبة الدائمة من الجمهور السعودى المحب للفن المصرى.

كان أحمد مكى قد أدى مناسك العمرة خلال اليومين الماضيين، مستغلا فترة تواجده فى السعودية لعرض مسرحيته "حزلقوم"، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه الفنى بالقاهرة بمجرد عودته من الأراضى السعودية .

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مسرحية "حزلقوم"، الإشراف الفنى لـ مجدى الهوارى، إخراج كريم سامى، ويشارك مكي البطولة نخبة من فناني الكوميديا منهم بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ميرنا جميل، وآخرون.

وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

يذكر أن موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية بخلاف "حزلقوم" لـ أحمد مكى، منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى، ومسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، و"أتاكا"، من تأليف وأشعارأمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.