شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز عوام.. "آيلا" ابنة نانسى عجرم فى مشهد تمثيلى على "تيك توك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت "أيلا" الابنة الكبرى للنجمة نانسى عجرم، فى فيديو علي تطبيق "تيك توك"، تؤدي به مشهد تمثيلي، وتضع به أحمر شفاة بشكل واضح لتبدو أكبر سنا، وأثارت إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدين على وراثتها للجينات الفنية من والدتها.

كما علق المعلقون على خفة ظل إيلا، كما أشادوا بقدراتها التمثيلية في هذه السن المبكرة، حيث تنبأوا لها بمستقبل فني كبير.

وأحيت النجمة نانسى عجرم تألقت حفل عيد الحب باستاد القاهرة، والذى يعد أول حفل لها بعد أزمة سرقة فيلتها واتهام زوجها بقتل السارق، وقدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياتها منها "أخاصمك أه، معجبة مغرمة، أه ونص، اطبطب وادلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك".

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وكانت قد أطلقت نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "قلبى يا قلبى"، عبر قناتها على يوتيوب، نهاية يناير الماضى وهو الكليب الذى حقق انتشارًا كبيرًا، ونجاحًا ضخمًا فى وقت قليل، ونشرت نانسى عجرم، فيديو تستمع فيه لأغنيتها الجديدة، ويبدو أن تستمع بنجاح الأغنية الكبير، وعلقت عبر تويتر: "أنا وهالغنية.. غرام".

يشار إلى أن أغنيتها الجديدة "قلبى ياقلبى" العمل الأول بعد قضية مقتحم فيلتها الذى قتله زوجها الدكتور فادى الهاشم، حيث تشهد مزيدًا من التطورات آخرها ما أفصح عنه عبر موقع قناة LBC اللبنانية، حيث نشر معلومات نقلاً عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراؤه بحثا على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.