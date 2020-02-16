شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "الطيار الموقوف" مع الهضبة عمرو دياب فى ممر إحدى الطائرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة للطيار الموقوف بسبب محمد رمضان أشرف أبو اليسر مع الهضبة عمرو دياب و دينا الشربينى و قد التقطت الصورة في ممر الطائرة و ليست في الكابينة كما فعل الفنان محمد رمضان.



عمرو دياب و دينا الشربينى و الطيار ياسر أبو اليسر

وقد قال الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدني لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير في قمرة قيادة الطائرة، مضيفًا: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه على أقصى تقدير يتم حرمانه من الطيران داخل مصر حتى يحصل على فرصة للعمل في الخارج، مشيرًا إلى أنه بدأ خدمته في القوات الجوية في سن 13 سنة في الثانوية الجوية ومنها إلى كلية الطيران التي تخرج منها كأصغر طالب للدفعة وبتفوق وقاد طائرة الميج 21 وترشح للتدريس في القوات الجوية، وخرج من السلاح الجوي نتيجة عملية طبية.

وذكر أنه حاول الاتصال بمحمد رمضان، ولكنه لم ينجح في الوصول إليه ولم يجد رد فعل منه رغم أنه كان يجب على محمد رمضان المبادرة بالاتصال، مضيفًا أن الفنان محمد رمضان أكد في أحد البرامج التليفزيونية أنه سيلبي كل ما يطلبه الطيار أشرف أبو اليسر، ولكنه لم ينفذ كلامه.

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وتابع أنه لم يطلب أو أحد من طرفه مليما واحدا من محمد رمضان، مردفا "الناس أخدت حقي نفسيا من خلال الحملات التي تم شنها على محمد رمضان"، مضيفا أن:"محمد رمضان مبيردش عليا".

وتابع أنه أخطأ بالسماح للفنان محمد رمضان بالجلوس في مقعد مساعد الطيار، موضحًا أن عدد من الشخصيات قامت بالتقاط صور مع أثناء تحليقه في الجو ولم يتم نشرها نهائيا قائلا: "ناس على مستوى المسئولية ولا يمكن أن ينشروا مثل هذه الصور".