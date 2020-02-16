شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى يؤدى العمرة:" نسيت اتصور وأنا قريب من الكعبة من الفرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفنان كريم عفيفى مناسك العمرة وشارك جمهوره بصورة له و هو يرتدى ملابس الإحرام أمام الكعبة، عبر حسابه على إنستجرام، و كتب على الصورة قائلا:" نسيت اتصور وانا قريب من الكعبة من الفرحة افتكرت بعد ما خلصت العمرة وانا ماشى احلى حاجة ممكن تحصل لانسان فى حياته زيارة بيت الله".



كريم عفيفى

واستقبل الفنان كريم عفيفى نجم مسرح مصر، الأيام الماضية لمولوده الثانى والذى اطلق عليه حمزة، وشارك جمهوره صورة أمام الغرفة التى تتواجد بها زوجته خلال حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها قائلا، "اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى".

وانهالت التهانى والمباركة للفنان كريم عفيفى من متابعينه ومحبيه، كما حرص عدد من نجوم الفن وزملائه من داخل الوسط الفنى على تهنئته منهم، نجوم مسرح مصر وهم، الفنان محمد أنور، الفنان حمدى المرغنى، الفنان مصطفى خاطر، كما حرص عدد من الفنانات على تهئنته منهن، الفنانة مى عمر، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة نشوى مصطفى، المطرب شذى، الفنانة شيماء سيف

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ومن ناحية أخرى يواصل كريم عفيفى تحضيرات فيلم "سيدى بشر" مع نجم مسرح مصر على ربيع، والمخرج سامح عبد العزيز، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء سامح عبد العزيز من معاينة الديكورات، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.

كما انضم المطرب ريكو إلى فريق عمل فيلم "سيدى بشر" للمخرج سامح عبدالعزيز الذي يشارك فى بطولته كل من: على ربيع و كريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن وجارى التعاقد مع باقى الأبطال، العمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ويواصل المخرج وضع اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق تصويره.