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شكرا لقرائتكم خبر عن سام سميث يكشف غلاف البومه To Die For المقرر طرحه فى شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي سام سميث عبر صفحاته الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن غلاف البومه الغنائي الثالث و الذي يحمل اسم "To Die For " و هو ما زاد حماس محبي و معجبي سام لسماع الألبوم الجديد .
سام سميث
وظهر المغني الحائز على جائزة Grammy والبالغ من العمر 27 عام بغلاف ألبومه الجديد " To Die For " و محاط وجهه بعدد من الأيدى، و علق سميث علي الصورة ليؤكد موعد إطلاق الالبوم وهو 1 مايو المقبل ، كما أشار إلى أنه فخور بهذا الألبوم أكثر من أي شيء قام به على الإطلاق ، حيث تفرغ العامين الماضيين للتركيز علي هذا الألبوم .
يذكر أن سام سميث قد أطلق كليب أغنيته " To Die For " و ذلك علي قناته الخاصة علي موقع " يوتيوب "، والكليب من إخراج جرانت سينجر، والأغنية من ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم و من المقرر إطلاقه في 1 مايو المقبل ، ظهر سام سميث بالكليب و كأنه " تمثال" أصلع، و استطاع كليب " To Die For " أن يحقق علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ما يقرب من 2 مليون مشاهدة خلال اليوم الأول من إطلاقه .
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