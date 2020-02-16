شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقات الجمهور والإعلاميين سبب حذف فيديو غرفة العمليات لمحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف النجم محمد رمضان، الصور ومقطع الفيديو الذى نشره لنفسه من غرفة العمليات عبر حساباته على السوشيال ميديا، والتى قال فى تعليقه عليها: "الدكتور اللى صورنى وقفوه عن العمل مدى الحياة"، على خلفية فيديو سبق ونشره رمضان أثناء تواجده داخل كابينة قيادة طائرة خاصة.

ويبدو أن محمد رمضان، حذف صوره وتعليقه الساخر على صور غرفة العمليات بعد الانتقادات التى وجهت له من إعلاميين وفنانين، واستجابه لطلبات جمهوره، ففى البداية حذف رمضان التعليق من الصور يوم الخميس الماضى، إلا أنه بعد ذلك حذف الفيديو والصور نهائيًا من حساباته على السوشيال ميديا.



محمد رمضان يحذف فيديو غرفة العمليات

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وكانت الإعلامية بسمة وهبة، وجهت رسالتها إلى الفنان محمد رمضان، بعد تصاعد أزمته مع الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن الطيران مدى الحياة، بسبب الفيديو الشهير لـ"رمضان" داخل كابينة الطائرة، وقالت خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "on e"، الأربعاء الماضى، "الناس العاقلة والمتحضرة خصوصًا لما يكونوا شخصيات عامة لما تحدث مشكلة لازم يكونوا قدوة لجمهورهم فى المعارك والتعامل مع الأزمات، وهذه هى ضريبة الشخصية العامة صاحبة الجمهور والمتابعين.. لو ليك حق خده باحترام والحوار، لكن موقف محمد رمضان فى أزمة طيار أشرف أبو اليسر، حاجة لا تليق أبدأ بلقب فنان وشخصية عامة".

وأضافت:"رمضان بدل الهدوء زعق وبدل التحضر اتريق، وحول المشكلة لخناقة وكأنه عايش دور عبده موته وهيقفل الشارع وهينيم الناس من المغرب.. محمد رمضان بيقول على نفسه جدع وابن بلد ووعد الطيار علنًا بأنه سيساعده وسيحل المشكلة، وعمل بطل وشهم أمام الناس وتخيل إن الناس هتنسى، لكن ذلك لن يحدث"، وتابعت: "الناس بعد تهرب رمضان من حل المشكلة هاجمته، نزل فيديو لنفسه داخل المستشفى واتريق تانى.. هذا ليس أسلوب لحل الأزمة.. وبص يابنى بلاش هذه النغمة وعالج المشكلة بتحضر وهدوء.. أوعى تغرك الدنيا".

يذكر أن محمد رمضان، كان قد ظهر فى فيديو، يسرد على جمهوره تفاصيل ما حدث بينه وبين كابتن الطائرة أشرف أبو اليسر، الذى تم وقفه عن العمل نهائيا ومنعه من الطيران، وأكد أنه نجح فى أن يأتى له بعرض عمل، وأكد أن أبو اليسر، طلب منه تعويضا يقدر بـ9 ونصف مليون جنيه، وهو ما يساوى راتبه فى 3 سنوات، ومعاشه، ومكافأة نهاية الخدمة.