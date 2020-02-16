شاهد.. شام الذهبي ابنة اصالة تكشف عن هوية حبيبها الجديد في عيد الحب!

كتب امير فتحي في الأحد 16 فبراير 2020 02:55 مساءً - أشعلت شام الذهبي ابنة أصالة مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت عن هوية حبيبها الجديد، وأعلنت الأمر عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام حيث بين هدية حبيبها لها في عيد الحب.

ونشرت شام الذهبي مقطع فيديو بينت من خلاله عدة باقات من الزهور الحمراء كانت قد تلقتها كهدية مفاجئة من حبيبها، وعلقت عليها بقولها: “عدت إلى المنزل لأجد أجمل مفاجئة على الإطلاق.. شكراً لك.. أنا أحبك”، مبينة أيضاً رسالة الحب التي كتبها لها حبيبها بخط يده.

أما د. زياد نصير، فقد أعلن عن بعض تفاصيل قصة حبه مع ابنة أصالة، بمنشور قال فيه: “في أكتوبر لقيت نصفي الحلو”، وأرفق منشوره بصورة تجمعه بحبيبته في إحدى الفعاليات.

المعروف أن ابنة أصالة كانت متزوجة من قبل من رجل الأعمال المصري أحمد الجوهر عام 2014، ثم أعلنت طلاقها في صيف عام 2018.