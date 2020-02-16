شاهد.. جوهرة في وصلة رقص على “يا بلدي يا واد”

كتب امير فتحي في الأحد 16 فبراير 2020 02:55 مساءً - نشرت الراقصة الروسية جوهرة، المقيمة في مصر، مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت جوهرة في الفيديو ببدلة رقص خضراء وهي ترقص على الاغنية الشعبية “يا بلدي يا واد”.

وكانت جوهرة قد احتفلت بعيد الحب على طريقتها ونشرت صورا للهدايا التي تلقتها بهذه المناسبة.