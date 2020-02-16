أمر غريب يحصل على انستغرام مايك ماسي

أطلق الفنان مايك ماسي منذ بضعة أيّام، عبر صفحاته على مواقع التّواصل الإجتماعية، حملة إعلانية غير واضحة، تحمل عنوان “طراطور” أو بالأجنبية “TaraTour” وقد أثارت فضول عدد كبير محبّي ماسي.

وقد علمت مواقعنا بأن TaraTour مستوحات من كلمة Tour أي جولة حفلات فنيّة.

أمّا عن كلمة طراطور، فكانت إسترسال لصلة الوصل بين النكهة الفنّية اللبنانية والجولات الفنّية.

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ماذا يقصد مايك ماسي بهذه الحملة؟ جولة حفلات فنّية جديدة؟ أو ألبوم جديد؟

نعم، يطلق الفنّان مايك ماسي في 21 من شهر ڤبراير الحالي ٢٠٢٠، سلسلة من الأغاني المسجّلة من حفلات حيّة، من أغانٍ معروفة أحبّها جمهوره، أو من ثنائيات غنائية، أو حتى من بعض الأغاني اللتي قد غنّاها للمرة الأولى.

ينشغل ماسي، في الوقت الحالي بتحضير جولات فنية عديدة، في أوروبا، والعالم العربي، بالإضافة إلى إنشغاله بالتأليف لمرحلةٍ جديدة من أغانيه الخاصّة.