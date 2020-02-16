شارات مسلسلات رمضان 2020.. تعرفي على نجومها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما وضعت شركات الإنتاج خططها الدرامية التي ستعرضها في شهر رمضان 2020، بدأ الكشف عن شارات المسلسلات، وكالعادة فإن السباق لاستقطاب المطربين لغناء الشارات بات واحدا من الأساليب التي تعتمد للمنافسة الرمضانية.

فانطلقت شركة "صباح إخوان" للتحضير لشارات مسلسلاتها، وتعاقدت مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لغناء تتر مسلسل "20 20" من تأليف بلال شحادات، ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وسيجمع الممثل السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم. ولا تزال شارة مسلسل "خمسة ونص" التي غنتها شيرين "يا بتفكر يا بتحس" تلقى شهرة رغم مرور أشهر على إطلاقها.

وتعاقدت الشركة ذاتها مع الفنان الأردني أدهم النابلسي للمرة الأولى، لغناء شارة مسلسل "من الآخر" وهو من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا، وسيجمع على لائحة أبطاله كلا من الفنان السوري معتصم النهار، والفنانة اللبنانية سينتيا صاموئيل، ومواطنتها ريتا حايك.

ويسعى القائمون على مسلسل "الهيبة 4" على تسجيل أغنية جديدة للجزء الأخير من المسلسل، والعام الماضي تضمن مسلسل "الهيبة" شارة أساسية وهي التي انطلق منها المسلسل قبل أربع سنوات بأجزائه الثلاثة، وشارة ثانية دخلت على الخط وربطت بين أحداث اللقاء بين الأبطال وحملت اسم "أزمة ثقة".

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وتجري شركة "إيغل فيلمز" مفاوضات مع إليسا لغناء شارة مسلسل "دانتيل"؛ العمل الذي جاء ثمرة ورشة كتاب، ويخرجه السوري المثنى صبح، ومن المقرر أن يجمع الفنان السوري محمود نصر بالفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، وتدور أحداثه حول خفايا دار أزياء، وهو مقتبس عن فورما إسباني بعنوان Velvet.

وتتفاوض الشركة ذاتها مع المغني وائل كفوري لوضع صوته على شارة مسلسل "أولاد آدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، وسيجمع الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل.

وتستعد الفنانة اللبنانية هبة طوجي لإطلاق أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "لحظة ياريت" وهي ستكون شارة مسلسل "هوس" الذي يشاركها بطولته الممثل السوري عابد فهد، وهو أول تجربة لها في مجال الدراما التلفزيونية.

وسيتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، من إخراج هبة طوجي، والكلمات لغدي الرحباني، والموسيقى للمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني.