من هو حبيب شام الذهبي ابنة أصالة نصري؟.. الجمهور ينبش فيديو قديما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت شام الذهبي الكشف عن حبيبها الجديد في يوم عيد الحب، وذلك بعد مرور نحو عامين على انفصالها عن زوجها السابق أحمد الجوهر.

وكشفت شام في أحد منشوراتها عن رسالة من حبيبها كتب لها فيها أنه وجد نصفه "الحلو" في أكتوبر الماضي؛ الأمر الذي يؤكد أن علاقتهما بدأت منذ أشهر قليلة فقط.

ولم تتردد شام من مشاركة جمهورها صورة شريكها الجديد بشكل واضح وصريح؛ إذ نشرت صورتها وهي بجانبه في إحدى المناسبات، وعلقت أسفلها: دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد.

وما إن نشرت شام الصورة، حتى انهالت تعليقات الجمهور متسائلين عن هوية الحبيب الجديد، وباحثين عن تفاصيل حياته، وما إذا كانت علاقتهما رسمية.

ومن خلال البحث، اتضح أن الشاب يدعى معتز نصير، وهو مصري الجنسية، درس الطب في جامعة عين شمس، وأصبح أخصائيا في التجميل والليزر والأمراض التناسلية.

ولعيادات نصير (نيوفيلاج) عدة أفرع في مصر، أبرزها في مدينة نصر والمهندسين والتجمع الخامس وفي الإسكندرية كذلك، فهو أحد أهم أطباء التجميل في مصر.

ويبدو أن شام قد تعرفت إلى الدكتور معتز من خلال عملها، فهي افتتحت منذ فترة عيادتها الجلدية "DID Egypt" الخاصة في مصر، إذ حرصت والدتها أصالة على دعمها أكثر من مرة من خلال المنشورات على صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما دعمها عدد من النجوم أبرزهم حسن الرداد، الذي زار العيادة وخضع لأحد العلاجات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطبيب نصير منذ عام 2017؛ إذ ظهر في مقابلة تلفزيونية على قناة النهار، للحديث عن بعض المشاكل الجلدية والعلاجات التي يتبعها في عياداته.

ووصف عدد من رواد التواصل الاجتماعي، الطبيب نصير بالوسيم، وأكثر أناقة من زوجها السابق.

من ناحيتها لم توضح شام، ما إذا كانت علاقتها بالطبيب رسمية أو جرت خطوبتهما في وقت سابق. وعلى الرغم من أن أصالة دائمة التعليق على أمور حياتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بابنتها شام، إلا أنها التزمت الصمت في الوقت الحالي.

وكانت شام انفصلت عن أحمد الجوهر زوجها السابق منذ ما يقارب العامين، وأعلنت عن الأمر في مقطع فيديو عفوي نشرته عبر "إنستغرام"، قالت فيه إنها أمضت معه نحو 10 سنوات.