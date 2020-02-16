هل انفصلت مي كساب عن زوجها أوكا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة المصرية مي كساب تمر بأزمة في حياتها الآن، فسرها بعض المتابعين بأنها عاطفية مع زوجها المطرب الشعبي "أوكا" وسردوا أدلتهم على ذلك.

واستند المعلقون إلى طرح كساب، أغنيتها الجديدة "سنجل" بالتزامن مع "عيد الحب"، 14 فبراير، عبر قناتها على موقع يوتيوب، وتحكي الأغنية عن الشباب الذين لم تحن لهم الفرصة للارتباط أو الزواج ومشاكلهم في عيد الحب.

ولم تكتف الفنانة بذلك، بل زادت الحيرة حين نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لها على "تويتر" تشير إلى وجودها في مشكلة وأزمة لم تكشف عنها.

وجاء نص تغريدة مي: "‏أنا نفسي أقول حاجات كتير قوي قوي قوي قوي خالص جدا يعني بس للأسف ما حدش هيسمع السائد مظلم لطفك يارب أدينا بنحارب وبنعافر والأرزاق على الله".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور كساب فقالت إحدى المعلقات: ‏‎ماتخافيش رزقك أنتي وأولادك محدش يقدر ياخذه الا اللي كاتبه ربنا عليك وكلي أمرك لله".

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فيما واساها بعضهم ونصحوها بأن تفضفض فقالت مغردة منهم: "‏‎قولي طلعي كل اللي جواكي عادي ريحي نفسك واتكلمي ممكن تتحل، ودعا لها البعض بأن يهدأ سرها مع زوجها".

ومي كساب متزوجة من مطرب المهرجانات "أوكا"، ولديهما ابنتان هما "فريدة"، و"داليدا" وابن "نوح".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة مي كساب كانت أغنيتها "أنا"؛ إذ حققت الأغنية آلاف المشاهدات، من كلمات على مزاج، وألحان و توزيع: أوكا، وتسجيل وميكس وماستر جورج يعقوب، وعود يوسف عباس، وكمان محمود سرور، وفيديو ميا المهدى.

وشاركت مى كساب في مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد كبير من الفنانين منهم: أحمد فتحى، ومحمد ثروت، ودعاء رجب، وميرنا جميل، وسامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادى أبو السعود، وإخراج معتز التونى.

وطرحت مى كساب في 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.