أغنية ندم أيمن بهجت قمر على كتابتها

القاهرة - لايف ستايل أثار الشاعر ايمن بهجت قمر الجدل بإعلان قرار اعتزاله تأليف الأغاني من خلال تغريدة نشرها بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا: "أنا بقالي ٢٨ سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر". ومن الأغاني التي ندم أيمن بهجت قمر على كتابها " بعشق امك" للفنان محمد رجب واللبنانية دوللي شاهين التي قدمت خلال أحداث فيلم "المشمهندس حسن". وصرح أيمن بهجت قمر في أحد البرامج التليفزيونية: "أغنية قذرة ووحشة جدا وزبالة وبكرهها، بس ساعتها كنت محتاج فلوس عشان عليا أقساط واضطريت أكتبها". وأعلن أيمن بهجت قمر قرار اعتزاله قائلا: "بقالي فترة بفكر جديا في اللي هقوله أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وهعتزل تأليف الأغاني". وأضاف أيمن بهجت قائلا: "هنتج بس وهكتب أفلام ومسرح بس أنا بقالي ٢٨ سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر.. عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده". Advertisements قد يهمك أيضاً :

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