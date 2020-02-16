شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الخال يحلق شعره "زيرو" على الهواء.. والجمهور يسخر من تعليقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الفنان والإعلامي اللبناني يوسف الخال، جمهوره على موقع "تويتر بتشرمقطع فيديو لنفسه وهو يحلق شعره تماما "زيرو"، معبرا عن سعادته بما فعله بواسطة ابتسامة فرح بالنيولوك الجديد، مصحوبا بتعليق :" الجرأة عنوان الحرية".

وأثار تعليق يوسف الخال سخرية متابعيه، حيث ورأى جمهوره أن حلاقة شعره ليس بها جرأة، إنما هو شيء عادي يفعله أي شخص وليس شيء يقيد ، بينما سخر البعض من حلاقته شعره على الهواء أمام الجمهور، فقال أحد المغردين :"وين الجرأة بلموضوع كلها يومين ويرجع شعرك مثل ماكان"، وقال آخر :" آسف بس فين الجرأة... حلقت شعرك بس"، ورد معلق قائلا :" انا حالق شي مرتين تلاتة عند الحلاق اصلًا! طول عمري احلق هيك كتير جريء انا".



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يوسف الخال

وشارك يوسف الخال في عدة أدوار، منها مسلسل سارة مع سيرين عبد النور وتألق أيضا بمسلسل "لو" عام 2014 وبمسلسل أجيال مع الممثلة نادين نجيم ، ومع باميلا الكيك في جذور في 2013.

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و لم تقتصر نشاطاته الفنية على التمثيل فقط، فهو إلى جانب إجادته الغناء والتلحين،عمل على الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات ومنها مسلسل "الطائر المكسور".

و شارك في بعض الكليبات الغنائية ككليب أغنية نجوى كرم “روح روحي” وكليب وعد “يا أحلاهم”، وخاض تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج “هزي يا نواعم” في إل بي سي وبرنامج “روتانا أخبار” في قناة روتانا موسيقى وبرنامج “لاقونا عالساحة” على شاشة OTV اللبنانية إلى جانب الفنانة ندى أبو فرحات.