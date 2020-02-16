شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة شقيقة دينا الشربينى فى "لعبة النسيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنان هنا شيحة دور شقيقة دينا الشربينى في مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر ان يعرض طوال شهر رمضان المقبل، وتحاول هنا أن تقف بجوار شقيقتها لكى تعود لحياتها الطبيعية بعد اصابتها بالزهايمر، حيث انطلق التصوير الأيام الماضية في احدى الاستوديوهات، من تأليف تامر حبيب، واخراج هانى خليفة.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات إيطالى.

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وكانت أخر أعمال هنا شيحة مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" فى حدوتة "اتفضلوا فى الصالون" والتى جسدت فيها شخصية دارين التي تعمل رسامة، وتتعرض لكثير من المواقف، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وشاركها البطولة فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صلاح.

وظهرت فى دراما رمضان الماضى كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع النجمة دنيا سمير غانم، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى وشارك فى بطولة العمل كل من سلوى محمد على وشيماء سيف وهشام ماجد ومحمد سلام وبيومى فؤاد وأخرون.

يشار إلى أن دينا الشربينى شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته كل من النجمة سوسن بدر والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدنى والفنان أحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم، ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حيث تعرضت "فريدة" شقيقة المحامية "نور"، للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.