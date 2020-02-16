شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تستأنف تصوير "ونحب تانى ليه" فى شبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تانى لية"، أمس السبت في ديكور فيلا بمنطقة شبرامنت، ويستمر التصوير في نفس الديكور لمدة أيام وتنتقل بعدها إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير مشاهدها الخارجية ضمن أحداث المسلسل، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى وإخراج مصطفى فكرى.

ويعكف المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات النصفية الأولى من المسلسل، حيث سلم ما يقرب من 12 حلقة حتى الأن، على أن يسلم باقى الحلقات خلال أواخر الشهر الجارى، وذلك بناء على الخطة الموضوعة من شركة سينرجى للبدء والأنتهاء من التصوير .

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واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.