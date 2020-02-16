إيرادات السبت.. "Bad Boys For Life" الأول و"fantasy island" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس السبت 15 فبراير، إيراد قُدر بـ159 ألفًا و170 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Sonic The Hedgehog" والذي حقق 158 ألفًا و12 جنيها، وحصل على المركز الثالث فيلم "fantasy island" محققًا 121 ألفًا و207 جنيهات، واحتل المركز الرابع فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 104 آلاف و50 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 68 ألفًا و191 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 46 ألفًا و441 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 39 ألفًا و507 جنيهات.

في المركز الثامن يأتي فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، وحقق 22 ألفًا و999 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Ordinary love" محققًا 13 ألفًا و96 جنيهًا، وجاء في المركز العاشر فيلم "The Gentlemen" بعد تحقيقه 12 ألفًا و189 جنيهًا.