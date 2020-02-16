فيديو| أول تعليق من عمرو دياب على اعتزال أيمن بهجت قمر كتابة الأغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان عمرو دياب على القرار الذي اتخذه الشاعر أيمن بهجت قمر باعتزال كتابة الأغاني، أمس السبت.

وقال الهضبة عمرو دياب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويعرض على شاشة "Mbc"، :"أنا أعرف أيمن بهجت قمر من سنة 1998، وأول أغنية عملهالي كانت "ولسة بتحبه يا قلبي"، وآخر أغنية عملها لي في الألبوم أغنية "مهرجان"، وقبليها "بحبه".

وتابع دياب :"أيمن من أحسن الشعراء اللي جم في العشرين سنة اللي فاتوا، وما ينفعش، وماعرفش هو قال كدا ليه، وما اعتقدش إن دا حقيقي، أيمن راجل ناجح ومن أهم الشعراء في مجالنا على الإطلاق".

وأضاف دياب :"أنا لما بغني أغاني أيمن القديمة، الناس كلها بتغنيها، الحمدلله، أيمن لو عايز يهدا شوية ما يهداش في مجال الأغاني، لأنه المؤثر الأول في العشرين سنة اللي فاتو".

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وكان الشاعر أيمن بهجت قمر نشر، عبر حسابه بموقع "توتير":" بقالي فتره مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي، أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني".

وتابع قمر:"هكتب أفلام مسرح مسلسلات، لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى، هنتج بس، أنا بقالي ٢٨ سنه بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".

يذكر أن، أيمن بهجت قمر، يشارك في رمضان المقبل بمسلسل "فلانتينو" وهو من تأليفه وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد.