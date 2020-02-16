وليد فواز يدافع عن شاكوش: "لوكان اسمه حسن وصفي مكنتوش هاجمتوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

دافع الفنان وليد فواز عن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد بيان نقيب الموسيقيين هاني شاكر، الذي أعلن أن حسن شاكوش خالف ثوابت المجتمع، ويعيد النظر في عضويته بالنقابة التي حصل عليها مؤخرًا.

وكتب وليد فواز تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: "مش أول ولا آخر حد هيعجب الناس بأغانيه، عدوية وحسن الأسمر وكتكوت الأمير وعلى حميدة و... و... و... و... والقائمة لا تنتهي، ولو كان اسمه حسن وصفى أو حسن فهمي مكنتوش هاجمتوه، وبلاش نغمة أصل الفن ضاع والزمن الجميل... كل أنواع الفنون موجودة وانت اللي بتختار هي خربانة من زمان".

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي انقسم بين مؤيد لوجهة نظره ومعارض لها.

وفتح نقيب الموسيقيين هاني شاكر النار على أغاني المهرجانات ومطربيها، خاصة بعد حفل عيد الحب الذي أقيم في ستاد القاهرة، إذ قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي، إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها.

Advertisements

واستكمل: "وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.

وأكد الفنان هاني شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم في ستاد القاهرة، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي، وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.

يُذكر أن حالة من الغضب انتابت الجمهور، عقب تلفظ مغني المهرجانات حسن شاكوش بجملة "خمور وحشيش" من مهرجان "بنت الجيران" أثناء حفلته الجمعة الماضي باستاد القاهرة.