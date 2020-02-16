تراند اليوم : صورة| ابنة ممثل مصري تحرج أصدقاءه: فنان واحد "اللي صان العيش والملح"

شكت "إيمي"، ابنة الممثل المصري الراحل، "طلعت زكريا" من تجاهل أصدقاء والدها في الوسط الفني لها منذ وفاته قبل شهور، باستثناء واحد هو الفنان سمير غانم، الذي وجهت له الشكر على موقفه معها بعد وفاة ‏والدها.‏

ونشرت "أيمي" صورة عبر صفحتها الشخصية على تطبيق "إنستجرام" جمعتها بسمير غانم، وعلقت عليها قائلة: "كلمه في حق سمير غانم الراجل ده هو الوحيد اللى مدلى ايده بعد وفاه بابا وصمم إني أكمل وشجعني بوقوفي جنبه على خشبه المسرح وده طبعا شرف لي غير إنه مربيني من صغري".



وأضافت: "شكرا يا أستاذ بجد صونت العيش والملح وحبك لبابا الله يرحمه مش كلام ربنا يديمك نعمه في حياتنا. ومقدرش أنسى أيضًا المنتج العظيم أستاذ أحمد الإبياري دعمه أيضًا لي ألف شكر يا أستاذ وأكون عند حسن ظنك".

وتشارك "إيمي"، سمير غانم في بطولة مسرحية "الزهر لما يلعب" مع شيرين، وطارق الإبياري.

وكان "سمير" يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع زكريا، وقد شاركه الوقوف على خشبة المسرح في العديد من المسرحيات.