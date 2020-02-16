تراند اليوم : بعد 3 شهور من رحيله.. قرار مفاجئ للنيابة بشأن وفاة "هيثم أحمد زكي"

حسم النيابة العامة في مصر، الجدل حول وفاة الممثل المصري هيثم أحمد زكي قبل 3 شهور داخل شقته في أحد المنتجعات السكنية بمدينة الشيخ زايد، غرب القاهرة.

وانتهت التقارير التي تسلمتها النيابة من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للراحل وتقارير الأدلة الجنائية وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن الوفاة طبيعية.

وعلى إثر ذلك، قررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.

وتوفي "هيثم" في شقته في 6 نوفمبر الماضي، وهو ما أرجعه تقرير الطب الشرعي إلى منشطات يستخدمها في بناء العضلات.

وأظهرت أقوال حراس المنتجع، أن الممثل الشاب كان يعاني من حالة إعياء شديدة وقيء فجر اليوم السابق لوفاته نتيجة تناوله كمية زائدة من المكملات الغذائية.

واصطحبه أفراد الأمن بسيارة إسعاف داخلية إلى صيدلية داخل المنتجع وتم عمل الإسعافات الأولية وعاد إلى شقته ولم يظهر مرة أخرى، فيما حاولت خطيبته الوصول إليه بلا فائدة، ليتبين أنه لقي حتفه وحده في الشقة.