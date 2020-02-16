تراند اليوم : بعد انتحار 3 من نجومه.. دعوات لإلغاء برنامج تليفزيوني شهير

أصابت وفاة المذيعة البريطانية، كارولين فلاك، التي عثر على جثتها بعد انتحارها المفاجئ داخل شقتها في لندن أمس، جمهور البرنامج الشهير "لوف آيلاند" (جزيرة الحرب) بحالة من الصدمة.

وكانت "كارولين" تقدم برنامج المواعدة الشهير الذي يعرض على قناة ""ITV2، لكنها انسحبت منه، بعد اعتقالها إثر اتهامها بالاعتداء على صديقها في الشهر الماضي.

وبرزت دعوات تطالب بإلغاء عرض البرنامج، بعد أن سجلت ثلاث حالات انتحار لنجومه حتى الآن، إذ أن "كارولين" هي ثالث شخص تتخلص من حياتها بالانتحار، بعد انتحار المتنافسين مايك ثالاسيس، وصوفي جرادون.

ونعت لورا وايتمور، مراسلة البرنامج، "كارولين" عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "أحاول العثور على الكلمات ولكن لا يمكنني".

كما أبدى المتسابقون السابقون، ويس نيلسون وكريس هيوز ومولي ماي لاهاي، حزنهم الشديد لفقدانها، بينما وصفها بيرس مورجان، مقدم برنامج "صباح الخير يا بريطانيا" بأنها "شخصية مرحة ومشرقة ".

من جهتها، ألغت قناة "ITV" الحلقة من برنامج "لوف آيلاند" التي كان من المقرر أن يتم بثها في الساعة 9 مساءً الليلة الماضية، حزنًا على مقدمته السابقة.

وقالت صديقة للمذيعة الراحلة، إنها شعرت بالرعب بعد إحالتها إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على صديقها، وفق ما نقلت صحيفة "ذا ميرور".

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وأضاف آخر: "كارولين لم تستطع تحمل فكرة النظر في القضية أمام المحكمة. شعرت أن حياتها المهنية لن تتعافى أبدًا، وشعرت بالإهانة أمام العالم".

وقال أحد أصدقائها إنها كانت تعاني من الاكتئاب، وعمل أصدقاؤها على إخراجها من تلك الحالة خلال الأسابيع القليلة الماضية من خلال التواجد معها.

وكانت صديقة لها تقيم معها، غادرت للتسوق، وتركتها وحدها في الشقة، وعندما عادت، لم تتمكن من الدخول، لتتصل بوالدها الذي دخل الشقة حيث عثر عليها ميتة.

وعُثر على جثة "كارولين" بعد يوم من محاولة صديقها لاعب التنس لويس بورتون التواصل معها، بعد أن أصدرت قاضية أمرًا بمنعها من التواصل معه قبل المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها في 4 مارس.

ونعى "بورتون" صديقته عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" بعبارات مؤثرة، قائلاً: "أفتقدك كثيرًا.. أنا أحبك من كل قلبي".

وكان "بورتون" زعم أن المذيعة الراحلة اعتدت عليه بالضرب بمصباح في ديسمبر، قبل التراجع عن هذا الادعاء.