جيجي حديد تعود الى زين مالك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 01:42 مساءً - خلال الفترة الماضية، أثيرت الكثير من الشائعات حول عودة عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد الى المغني زين مالك، وذلك بعد رصدهما وهما يتنزهان في نيويورك بينما كانا يمسكان بأيدي بعضهما في الشهر الماضي.



وفي عيد الحب، وضعت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاماً حداً لهذه الإشاعات، مؤكدة أنهما أعادا إحياء علاقتهما العاطفية.

الصورة التي شاركتها جيجي حديد





ونشرت جيجي صورة لزين مالك عبر حسابها الخاص على انستقرام @gisposable، وهو الحساب الذي تشارك فه صور من حياتها اليومية، وعلقت عليها بالقول: "فالنتاين".



يشار إلى أن جيجي وزين مالك بدآ بالمواعدة في نوفمبر 2015 ثم انفصلا لفترة قصيرة عام 2018 ليعودا بعد ذلك للانفصال مجدداً حيث اختارت جيجي تايلر كاميرون للمواعدة في تلك الفترة.

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