بالفيديو: مها محمد ترد على اتهامها بتهديد صالح الجسمي.. وتناشد حكومة الكويت

ردت الفنانة الكويتية مها محمد على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بعد اتهامها بتهديده بشكل غير مباشر حين ذكرت في مقطع فيديو تقول “إن المحاميين في الإمارات يبون رأسه”.

ونشرت مها فيديو لها عبر ستوري إنستغرام موضحة أن المتداول لها عبارة عن محادثات سناب شات عادية: “عندما تسمعون مني هذا الكلام (رأس صالح الجسمي) تعالوا اتكلموا وحاسبوني”.

وردا على المدافعين عن صالح قالت إن وزير الداخلية الإماراتي الشيخ ‎سيف بن زايد آل نهيان لا يقبل من الجسمي أن يتطاول على بنات الكويت ويطعن في شرفهن ويهين النواب الكويتين، قائلة: “فيه فيدوهات موجودة عندي وموثقة يقول في أحدهم في بنتين من الكويت مسترجلات”.

وأكدت أن جميع فيديوهات السب والقذف بالاسم لديها، متابعة: “الحق حق وأنا ما غلط بحقه هو اللي غلط لمجرد إني نشرت فيديو أبكي فيه على بنت صغيرة” تقصد بنت الفنانة المغربية مريم حسين بعدما تم حبسها.

وأردفت مها: “وآخر شيء يطلع يهين ويسب زوجي ويشهر به وسواء الكلام صحيح أم لا فهذه أسرار بيوت وأنت شو يخصك وينكم يا أساتذة يا محامين وأنا أناشد حكومتي في هذا الشخص”.

وكان صالح الجسمي قد وجه نداء عاجلا لوزير الداخلية بشأن ما ذكرته الفنانة ‎مها محمد من أنه لم يتبق محامي في ‎الإمارات إلا وتواصل معها (يبون رأسه).

وظهر الجسمي في مقطع فيديو عبر “تويتر” يقول إنه على مدار الأسبوع والفنانة وزوجها يتحدثان عنه وهو يمرر الموضوع بأنه عادي وجدل على السوشال ميديا.

وأضاف: “لكن ذكرت فى مقطع فيديو لها إن ما بقى محامي في الإمارات إلا وتواصل معها ويريدون رأسه أي قتله، مبينا أنها كلمة كبيرة وكل تفسيراتها سيئة”. واعتبر ذلك تهديدا من الفنانة الكويتية مطالبا السلطات بسرعة التحقيق في الأمر.

ونشر الإعلامي الإماراتي مقطع فيديو لمها وهي تقول هذا الكلام وعلق قائلا: “‏ما عاش من يبي راسي وانا في ‎#ابن_زايد وفي دولة قانون ، والله خير الحافظين”.

يذكر أن الخلاف بين مها والجسمي بدأ بعد دفاع الأولى عن مريم حسين إثر حبسها على خلفية الخلاف القضائي مع الإعلامي الإماراتي. ليفتح عليها الأخير النار عبر فيديو نشره على “سناب شات” قال فيه: “يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم، الفنانة الخليجية اللي بتبكي على مريم حسين، ليش ماتبكي على أولاد زوجك المساكين… أطفال جوعانين ما حد يصرف عليهم”، لافتاً أن زوجها ترك أولاده من زوجته الأولى بلا نفقة.

وأضاف: “هدول يا فنانة يا خليجية مو أولى إنك تسترين عنهم ماهو زوجك جنبك على فراشك.. لاتنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت ذلك”.

وتابع: “رسالتي للفنانة الكويتية مها محمد لا تتدخلي فيما لا يعنيكي حتى لا تلاقي ما لا يرضيكي.. لا تدخلي في حكم قضاء بلادي ما حدا بيدخل في قضاء بلادك.. مثل ما بنثق في القضاء الكويتي ثقي في القضاء الإماراتي.. من ارتكب حماقة وجرم يتحمل مابيجي”.

واختتم حديثه برسالة تهديدية لها، قائلاً: “وما تيجبي سيرتي خليكي مع الرقاصة شهاب.. وكل ما حطتي خلال هاليومين انا موثقه وراخ اتخذ إجرائي معك بالقانون “.