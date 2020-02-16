بالفيديو.. رامي جمال وزوجته يتصدران يوتيوب بأغنية "حاجة غريبة"

دخل الفنان رامي جمال، بأغنيته الجديدة "حاجة غريبة" التي قدمها مع زوجته "ناريمان"، قائمة صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:رامي جمال، توزيع:وسام عبد المنعم، واقتربت مشاهداتها من النصف مليون مشاهدة على "يوتيوب". عبد المنعم، واقتربت مشاهداتها من النصف مليون مشاهدة على "يوتيوب". يذكر ان رامي قد طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدي" بالكامل، Advertisements وذلك مساء أمس على يوتيوب، والذي ضم 15 أغنية بينهم" مش دلوقت، بعد مااغيب، عيونك خطر، لو ع النسيان، بيهم كلهم"، وقد حقق مشاهدات عالية فور صدوره، وانتشار واسع لأغنياته على مختلف مواقع وسائل التواصل الإجتماعي. وذلك مساء أمس على يوتيوب، والذي ضم 15 أغنية بينهم" مش دلوقت، بعد مااغيب، عيونك خطر، لو ع النسيان، بيهم كلهم"، وقد حقق مشاهدات عالية فور صدوره، وانتشار واسع لأغنياته على مختلف مواقع وسائل التواصل الإجتماعي.

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