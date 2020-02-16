تفاصيل وموعد عرض "الملك لير" بالتجمع الخامس

يستعد صُناع مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني، لانطلاق العرض مجددًا بالقاهرة يوم الجمعة المقبل 21 فبراير بالتجمع الخامس، وذلك بعد انتهاء آخر عروض شهر يناير الماضى.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير"، الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاث

ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردان والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

يشارك في بطولة الملك لير إلى جانب الفنان القدير يحيى الفخراني، أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أيمن الشيوي، ناصرسيف، حمادة شوشة، إخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.