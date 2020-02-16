تفاصيل حفل فريق مسار إجباري المجاني

يستعد الفريق الغنائي الشهير مسار إجباري، لإحياء حفل غنائي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفرق الشهير بـ"the battle of band".

من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة

21 فبراير، في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، إبتداءً من الساعة الـ5 مساءً، على أن يكون دخول الحفل بدعوات مجانية غير مخصصة للبيع.

يذكر أن المهرجان يحتوي على عدد من الجولات بين أشهر الفرق الموسيقية، وتقام يوم الجمعة من كل أسبوع، ويُحيي فريقي "وسط البلد، أوتوستراد" حفلهم الغنائي ضمن جولات المهرجان المقبلة.