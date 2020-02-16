بالفيديو.. آمال ماهر تتخطى المليون مشاهدة بأغنية "ماتسيبنيش" على يوتيوب

حققت الفنانة آمال ماهر، أكثر من مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "ماتسيبنيش"، وذلك بعد طرحها بيومين على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:خالد عز، توزيع: نادر حمدي، وقد طرحتها آمال ضمن الإحتفالات الغنائية بعيد الحب.

يذكر أن آمال قد عادت بحفل غنائي على مسرح "الماركيه" بكايرو فيستيفال مول بالتجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الماضي، بمشاركة الفنان الخليجي ماجد المهندس والفنان تامر عاشور.