أحمد عز يُشعل السوشيال ميديا بسبب أجره في مسرحية "علاء الدين"

ما أن تم تسريب قيمة المبلغ الذى تقاضاه الفنان أحمد عز مقابل قيامه ببطولة مسرحية علاء الدين فى موسم الرياضى، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بهذا الخبر، الذى اعتبره البعض خبرًا صادمًا ومثيرًا للدهشة، خصوصًا أنه فى الوقت نفسه الذى يتقاضى فيه النجم أحمد عز مبلغ مليون دولار نظير قيامه ببطولة المسرحية نجده تقاعس عن الإنفاق

على ابنيه من الفنانة زينة وهى القصة الشهيرة التى لم تعد خافية على أحد، سواء داخل، أو خارج الوسط الفنى بعد أن حصلت على حكم نهائى بنسب طفليها لأحمد عز الذى ظل ينكر زواحه منها حتى الآن، وذلك من أجل الهروب من الإنفاق على الطفلين.

يذكر أن المسرحية الكوميدية "علاء الدين" هى أول عمل مسرحى يقوم ببطولته أحمد عز ويعتمد هذا العمل على الإبهار والإمتاع من خلال تقنيات حديثة تستخدم، للمرة الأولى، في المسارح العربية لتقديم عرض عربي يضاهي النسخة العالمية للمسرحية، التي تقام على مسارح برودواي وبيكاديللي، وغيرها من المسارح العالمية.

يشارك فى المسرحية مع أحمد عز مجموعة من الفنانين الكوميديين هم: تارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل وسامي مغاوري وإسلام إبراهيم ومحمد جمعة، إخراج مجدي الهواري.