الليلة.. عمر خيرت يُحيي حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي كبير في دار الأوبرا، وذلك مساء اليوم، الأحد، على خشبة المسرح الكبير.
من المقرر أن يقدم "خيرت" خلال الحفل مجموعة منأهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.
جدير بالذكر أن الموسيقار الكبير عمر خيرت يستعد لإحياء حفل موسيقي بساقية عبدالمنعم الصاوي يوم 20 فبراير الجارى، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.
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