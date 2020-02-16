أنجي خوري تعلّق على ألبوم عمرو دياب وتستفز جمهوره

ميرنا وليد - بيروت - رغم نجاح ألبوم "​سهران​" للفنان المصري ​عمرو دياب​ وإجماع الجميع على نجاحاته وروائعه الفنية المتجددة التي تخلو من الملل، أرادت ​أنجي خوري​ وإسمها الحقيقي نجوى خليق الله ان تعطي رأيها بالألبوم، قائلة: "ألبوم عمرو دياب مش حلو"، ما عرّضها للكثير من الانتقادات من قبل الجمهور، وكأنها أرادت اثارة الجدل مجددا بإعطاء رأيها غير العادل والموضوعي بأعمال فنان له تاريخ كبير من النجاحات.

وكانت كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن أنجي خوري التي تم توقيفها من قبل مكتب حماية الاداب العامة في وحدة الشرطة القضائية، وتم تسليمها الى المديرية العامة للامن العام، تم ترحيلها مجدداً الى بلدها سوريا، كونها خالفت قوانين الدخول الى الاراضي اللبنانية، ودخلت خلسة رغم سحب الاقامة منها في السابق.

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