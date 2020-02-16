ماغي بو غصن تعايد داليدا خليل بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ بالتهنئة للممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ بمناسبة عيد ميلادها، اذ انها كتبت لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "عقبال المية سنة صحة ونجاح وتحققي كل شي بتتمني يا حلوة".

ولاقى المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين بدورهم توجهوا بالتهنئة ايضا لداليدا.

الجدير ذكره ان داليدا تشارك في مسلسل "سر" من بطولة بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا، فادي إبراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان وغيرهم.

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