ميرنا وليد - بيروت - استطاعت الفنانة ​أمال ماهر​ ان تحقق نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة "​ما تسبنيش​" اذ انها وصلت الى المليونين مشاهدة خلال يومين فقط من طرحها على يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: ماتسبنيش .. لحظة أعيش غير وأنا جنبك جوه في قلبك .. ماتسبنيش ماتقوليش .. وماتحكيش بس احضني وقرب مني .. ماتسبنيش خليني أعيش .. في زمان غير الزمان وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس علشان دايمًا بحس .. في وجودك بالأمان".

الجدير ذكره ان أمال أحيت في عيد الحب حفلا ضخما في مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمال ماهر تحقق مليونان مشاهدة بـ "ما تسبنيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.